Gece saatlerinde Kandilli verileri ile Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında son dakika depremler listesi sorgulamaları hız kazandı. İşte 10 Ekim Pazartesi son depremler listesi...

10 EKİM 2022 AFAD SON DEPREMLER

10 EKİM 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.10.10 05:19:02 38.8565 27.6385 6.0 -.- 2.6 -.- YENIOSMANIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2022.10.10 04:54:31 38.8802 27.6818 12.6 -.- 1.4 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.10.10 04:28:56 40.7367 42.7825 17.6 -.- 1.8 -.- KUYTUCA-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.10 03:24:37 38.6742 43.1545 26.3 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

2022.10.10 03:08:06 38.9282 43.5732 11.8 -.- 1.2 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2022.10.10 02:55:53 38.7332 43.4605 5.5 -.- 2.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel

2022.10.10 01:33:48 41.4197 25.9377 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.10.10 00:16:49 34.4513 25.7337 14.1 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel