Malatya'da deprem! 25 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine gün içinde yaşanan sarsıntılar ile yenisi ekleniyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak Türkiye'de meydana gelen depremlerin merkez üssünü ve büyüklüğünü paylaşıyor. İşte, 25 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle deprem, ülkenin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini araştırmaya başladı. Sizler için AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. İşte, 25 Mart Pazartesi günü en son meydana gelen depremler...
MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Malatya'da 1 saat içinde peş peşe üç tane deprem meydana geldi. Son sarsıntı saat 06:53'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.3 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 7 KM olarak ölçüldü.
MUĞLA 2.7 İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; 25 Mart saat 06:43'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.29 KM olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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