Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 21 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Erzincan'da peş peşe depremler! 21 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 21 Mayıs 2024 tarihli bugünkü AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu depremlerin birçoğu hissedilmeyecek kadar hafif şiddette olsa da kimisi endişeye neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldiği belli oluyor. İşte, 21 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:13'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.05 km olarak ölçüldü.

        • 3

          ERZİNCAN PEŞ PEŞE SALLANDI!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün Erzincan peş peşe depremlerle sallandı. Sarsıntıların en şiddetlisi saat 06:23'te Tercan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        Genç kadın isyan etti!
        Genç kadın isyan etti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Habertürk Anasayfa