Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile sarsıntıların merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...
- 1
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 7 Kasım 2025 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman oldu, merkez üssü neresi ve büyüklüğü kaç? İşte, 7 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
- 2
BALIKESİR’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00.33’te Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 04.52’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha oldu. 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 14.71 kilometre derinliğinde meydana geldi.
- 3
7 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-07 04:52:37 39.14694 28.21694 14.71 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:33:22 39.20472 28.30694 7.01 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
-
- 4
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6