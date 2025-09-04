Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son dakika depremlerini anlık olarak listeliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, bu listeler aracılığıyla "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt buluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 4 Eylül Perşembe günü yaşanan depremler...
- 1
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün onlarca irili ufaklı deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son depremler listesi ile tüm verilere ulaşabiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı…
- 2
BALIKESİR'DE DEPREM
AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı’da saat 16.31’de 1.9, saat 16,48’de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.
- 3
3 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-03 16:48:24 39.17861 28.24417 5.62 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-03 16:31:49 39.26639 28.03972 7.17 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-03 16:18:37 38.32944 38.32444 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-09-03 16:09:10 37.43278 33.67722 7.26 ML 1.9 Ayrancı (Karaman)
2025-09-03 15:55:23 39.25306 28.04194 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-03 15:51:27 39.15444 28.21361 6.67 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-03 15:43:13 39.32222 27.53667 7.0 ML 2.0 Soma (Manisa)
2025-09-03 15:42:21 39.15667 28.2425 1.7 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
-
- 4
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5
- 6
-