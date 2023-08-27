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        Haberler Gündem Güncel DEPREM Mİ OLDU? Akdeniz'de korkutan deprem! 27 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Akdeniz'de korkutan deprem! 27 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Özellikle bu sabah saatlerinde Datça açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:01 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:01
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        • 1

          AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ağustos listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından depremler anbean kaydediliyor. Son olarak Datça açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli son dakika depmler tablosu...

        • 2

          DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!

          Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          AA'nın aktardığı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu:

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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