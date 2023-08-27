Akdeniz'de korkutan deprem! 27 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından anbean kaydediliyor. Özellikle bu sabah saatlerinde Datça açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...
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AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ağustos listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından depremler anbean kaydediliyor. Son olarak Datça açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli son dakika depmler tablosu...
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DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM!
Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA'nın aktardığı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu:
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