AFAD ve Kandilli son depremler 27 Ağustos listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından depremler anbean kaydediliyor. Son olarak Datça açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli son dakika depmler tablosu...