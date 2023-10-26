Son dakika depremler tablosu 26 Ekim Perşembe günü, deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? Merak edenler için güncel Kandilli ve AFAD son depremler 26 Ekim tablosu...