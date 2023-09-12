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        Haberler Gündem Güncel Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 12 Eylül son depremler listesi| Marmara'da tedirgin eden deprem

        Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 12 Eylül son depremler listesi

        Son depremler listesi 12 Eylül Salı günü yani bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında araştırılıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 12 Eylül listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 08:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 08:05
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        • 1

          Son depremler listesi 12 Eylül Salı günü özellikle geçtiğimiz akşam Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında meydana gelen 2.5 büyüklüğünde deprem sonrası merak edilip araştırılıyor. Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için AFAD ve Kandilli son depremler 12 Eylül listesini haberimizde derledik.

        • 2

          MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM!

          Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında geçtiğimiz akşam saat 19.36'da 2.5 büyüklüğünde deprem oldu. Marmara Denizin'de meydana gelmesi beklenen büyük deprem nedeniyle yaşanan deprem tedirginliğe neden oldu.

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          8 Şubat depreminin ardından sarsıntıların devam ettiği Kahramanmaraş'ta dün akşam 23.24'te 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 12 Eylül tablosu:

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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