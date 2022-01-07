7 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER - 7 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Denizli Tavas 1.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.07 09:28:49 40.7397 29.9658 0.0 -.- 1.9 -.- BASISKELE (KOCAELI) İlksel

2022.01.07 08:37:24 37.6808 37.7693 8.4 -.- 0.9 -.- BEREKETLI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2022.01.07 05:53:55 37.9458 30.8632 11.2 -.- 1.3 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.01.07 05:39:27 39.0125 42.0835 10.3 -.- 1.5 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel

2022.01.07 04:00:23 37.6495 26.1035 7.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.07 03:42:26 37.7068 35.8423 15.0 -.- 1.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2022.01.07 02:53:11 38.0672 29.5888 12.8 -.- 1.0 -.- ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI) İlksel

2022.01.07 02:51:23 39.0042 26.5320 12.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.07 02:21:44 35.1142 27.0010 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.07 01:53:23 37.8827 27.0280 1.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.07 01:37:00 40.7902 27.7188 5.6 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.01.07 01:08:26 35.5815 29.2210 15.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.07 00:45:59 37.8105 26.9467 5.0 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel