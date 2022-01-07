7 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.
AFAD SON DEPREMLER - 7 OCAK 2022
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Denizli Tavas 1.2 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 OCAK 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.07 09:28:49 40.7397 29.9658 0.0 -.- 1.9 -.- BASISKELE (KOCAELI) İlksel
2022.01.07 08:37:24 37.6808 37.7693 8.4 -.- 0.9 -.- BEREKETLI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2022.01.07 05:53:55 37.9458 30.8632 11.2 -.- 1.3 -.- MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.01.07 05:39:27 39.0125 42.0835 10.3 -.- 1.5 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.07 04:00:23 37.6495 26.1035 7.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.07 03:42:26 37.7068 35.8423 15.0 -.- 1.4 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.01.07 02:53:11 38.0672 29.5888 12.8 -.- 1.0 -.- ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2022.01.07 02:51:23 39.0042 26.5320 12.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.07 02:21:44 35.1142 27.0010 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.07 01:53:23 37.8827 27.0280 1.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.07 01:37:00 40.7902 27.7188 5.6 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.01.07 01:08:26 35.5815 29.2210 15.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.07 00:45:59 37.8105 26.9467 5.0 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!