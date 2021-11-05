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Deprem mi oldu? 5 Kasım Cuma nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem duyuruları

Dün akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen depremler Türkiye'de meydana gelen son depremlerin araştırılmasına neden oldu. Vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Bugün (5 Kasım) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

05.11.2021 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 5 Kasım Cuma nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem duyuruları

Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 5 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Ege Denizi'nde 05/11/2021 - 07:48:57'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.05 11:29:25  39.1537   27.5810        0.0      -.-  2.0  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.11.05 11:10:19  38.9383   25.9913        5.0      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.05 10:47:41  37.4030   27.0112        7.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.05 10:43:49  37.4032   27.0052        7.2      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.05 10:41:49  36.4448   27.0902        5.5      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.05 09:53:00  38.6002   26.6917        5.5      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.11.05 09:37:07  36.8165   28.1592       58.8      -.-  1.9  -.-   HISARONU-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2021.11.05 08:46:08  39.0253   26.0037        2.1      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.05 07:55:00  35.1050   25.2405        5.2      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 07:48:55  35.7055   25.0870       11.5      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 07:28:13  34.4948   26.6283        9.5      -.-  3.5  3.5   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.05 06:59:40  39.2877   41.0103        7.6      -.-  1.5  -.-   KARLIOVA (BINGOL)                                 İlksel
2021.11.05 06:08:44  37.4538   30.3540        5.0      -.-  1.7  -.-   KAPAKLI-(BURDUR)                                  İlksel
2021.11.05 06:01:51  35.7372   25.1005       10.2      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 05:42:37  35.7417   25.1202        9.4      -.-  3.3  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 05:41:31  37.8580   26.8782       22.9      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.05 05:39:13  36.2910   26.9755        2.5      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.05 05:30:58  35.1100   24.3337        8.5      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 05:28:33  41.0533   43.8840        5.0      -.-  2.8  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel
2021.11.05 05:27:52  38.6015   43.2735       23.0      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-(VAN)                                    İlksel
2021.11.05 05:15:06  35.1098   25.1830        5.1      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 04:36:16  39.7862   23.9787       29.5      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.11.05 04:26:52  37.8165   26.7657       28.0      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.11.05 04:10:02  38.8347   34.0763        6.4      -.-  2.3  -.-   SALARI ALACA-ORTAKOY (AKSARAY)                    İlksel
2021.11.05 04:02:03  41.4148   35.0242        3.9      -.-  1.7  -.-   YANDAK-DURAGAN (SINOP)                            İlksel
2021.11.05 03:50:17  35.3648   25.2608       15.6      -.-  1.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 03:42:35  37.0365   27.5510        1.9      -.-  1.2  -.-   CAMLIK-BODRUM (MUGLA)                             İlksel
2021.11.05 03:33:47  39.4608   26.0383        9.0      -.-  1.6  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2021.11.05 03:11:21  36.2550   27.0928       12.6      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.05 03:07:10  36.4545   27.6833        5.0      -.-  1.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.05 03:01:35  38.3370   44.1087       19.1      -.-  1.8  -.-   KEKIKDUZU-SARAY (VAN)                             İlksel
2021.11.05 02:41:20  37.8010   29.6540        2.3      -.-  1.4  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.11.05 02:37:06  36.8717   26.5095       14.5      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.05 02:33:34  38.3657   27.5013       12.6      -.-  1.5  -.-   ASAGIKIZILCA-KEMALPASA (IZMIR)                    İlksel
2021.11.05 02:26:58  38.2328   38.6220       19.2      -.-  2.0  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2021.11.05 02:12:21  38.7002   33.0528        5.4      -.-  1.1  -.-   SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA)                         İlksel
2021.11.05 02:02:50  34.7315   25.2257        6.8      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.05 01:44:41  35.0550   25.1710        5.3      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 01:16:36  35.2552   25.3053        7.6      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 00:41:17  35.0992   25.1822       10.1      -.-  3.3  3.3   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.05 00:17:13  35.5007   27.2143       53.7      -.-  3.3  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

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