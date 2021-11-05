Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 5 KASIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Ege Denizi'nde 05/11/2021 - 07:48:57'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.05 11:29:25 39.1537 27.5810 0.0 -.- 2.0 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.11.05 11:10:19 38.9383 25.9913 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.05 10:47:41 37.4030 27.0112 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.05 10:43:49 37.4032 27.0052 7.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.05 10:41:49 36.4448 27.0902 5.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 09:53:00 38.6002 26.6917 5.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.05 09:37:07 36.8165 28.1592 58.8 -.- 1.9 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.11.05 08:46:08 39.0253 26.0037 2.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.05 07:55:00 35.1050 25.2405 5.2 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 07:48:55 35.7055 25.0870 11.5 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 07:28:13 34.4948 26.6283 9.5 -.- 3.5 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 06:59:40 39.2877 41.0103 7.6 -.- 1.5 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.11.05 06:08:44 37.4538 30.3540 5.0 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-(BURDUR) İlksel
2021.11.05 06:01:51 35.7372 25.1005 10.2 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 05:42:37 35.7417 25.1202 9.4 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 05:41:31 37.8580 26.8782 22.9 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.05 05:39:13 36.2910 26.9755 2.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.05 05:30:58 35.1100 24.3337 8.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 05:28:33 41.0533 43.8840 5.0 -.- 2.8 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.11.05 05:27:52 38.6015 43.2735 23.0 -.- 1.5 -.- YESILKOY-(VAN) İlksel
2021.11.05 05:15:06 35.1098 25.1830 5.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 04:36:16 39.7862 23.9787 29.5 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.11.05 04:26:52 37.8165 26.7657 28.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.05 04:10:02 38.8347 34.0763 6.4 -.- 2.3 -.- SALARI ALACA-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel
2021.11.05 04:02:03 41.4148 35.0242 3.9 -.- 1.7 -.- YANDAK-DURAGAN (SINOP) İlksel
2021.11.05 03:50:17 35.3648 25.2608 15.6 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 03:42:35 37.0365 27.5510 1.9 -.- 1.2 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.11.05 03:33:47 39.4608 26.0383 9.0 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.11.05 03:11:21 36.2550 27.0928 12.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.05 03:07:10 36.4545 27.6833 5.0 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 03:01:35 38.3370 44.1087 19.1 -.- 1.8 -.- KEKIKDUZU-SARAY (VAN) İlksel
2021.11.05 02:41:20 37.8010 29.6540 2.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.11.05 02:37:06 36.8717 26.5095 14.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.05 02:33:34 38.3657 27.5013 12.6 -.- 1.5 -.- ASAGIKIZILCA-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2021.11.05 02:26:58 38.2328 38.6220 19.2 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.11.05 02:12:21 38.7002 33.0528 5.4 -.- 1.1 -.- SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2021.11.05 02:02:50 34.7315 25.2257 6.8 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 01:44:41 35.0550 25.1710 5.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 01:16:36 35.2552 25.3053 7.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 00:41:17 35.0992 25.1822 10.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.05 00:17:13 35.5007 27.2143 53.7 -.- 3.3 3.1 AKDENIZ İlksel
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