Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Bu gece saat 03.29'da İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası merak edilip araştırılıyor. Öte yandan AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli 4 Kasım Cuma günü son depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.04 06:54:47 39.7648 26.5877 10.8 -.- 3.0 -.- KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2022.11.04 06:48:26 38.3393 27.1817 6.7 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:45:43 40.6195 36.7452 3.2 -.- 2.4 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 06:39:21 40.6208 36.8133 2.6 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 06:39:17 38.3408 27.2042 6.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:22:01 38.3450 27.1770 6.5 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:18:55 38.3528 27.1737 6.2 -.- 2.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:14:27 40.6193 36.7985 5.0 -.- 2.5 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 06:13:05 38.4410 30.4327 6.9 -.- 2.0 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.04 06:04:40 38.3380 27.1863 12.3 -.- 2.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 06:03:21 38.3438 27.1995 9.0 -.- 2.6 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:56:22 38.3302 27.1772 4.4 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:54:40 38.3450 27.2020 6.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:42:09 38.3585 27.1962 5.7 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:23:26 38.2927 39.0865 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.11.04 05:23:02 38.3428 27.1953 6.7 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:19:21 38.3513 27.1815 5.4 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 05:17:35 38.3453 27.1913 5.6 -.- 2.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:47:05 38.3337 27.1713 6.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:41:32 38.3597 27.1915 4.8 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:40:22 38.3463 27.2090 6.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:29:37 38.3450 27.1892 7.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:24:41 38.3293 27.2012 6.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:07:28 38.3552 27.2137 6.0 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 04:00:53 38.3462 27.1922 12.4 -.- 2.7 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:58:52 38.3485 27.1880 5.4 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:55:58 38.3447 27.1727 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.04 01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.04 01:14:12 39.3693 33.7693 5.5 -.- 1.9 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2022.11.04 01:13:24 34.6795 26.3368 76.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.04 00:50:01 37.9957 27.1657 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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