Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem DEPREM Mİ OLDU? 4 Kasım Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi - Nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD 4 Kasım Cuma günü son depremler listesi

Kandilli ve AFAD son depremler listesi İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yakından inceleniyor. AFAD ve Kandilli anbean tüm depremleri kaydediyor. İşte 4 Kasım Cuma günü AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Giriş: 04.11.2022 - 07:05 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM Mİ OLDU? 4 Kasım Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi - Nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Bu gece saat 03.29'da İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası merak edilip araştırılıyor. Öte yandan AFAD ve Kandilli tarafından son depremler anbean kaydediliyor. İşte AFAD ve Kandilli 4 Kasım Cuma günü son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.04 06:54:47  39.7648   26.5877       10.8      -.-  3.0  -.-   KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE)                     İlksel
2022.11.04 06:48:26  38.3393   27.1817        6.7      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 06:45:43  40.6195   36.7452        3.2      -.-  2.4  -.-   GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)                           İlksel
2022.11.04 06:39:21  40.6208   36.8133        2.6      -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2022.11.04 06:39:17  38.3408   27.2042        6.0      -.-  1.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.04 06:22:01  38.3450   27.1770        6.5      -.-  1.9  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 06:18:55  38.3528   27.1737        6.2      -.-  2.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 06:14:27  40.6193   36.7985        5.0      -.-  2.5  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel
2022.11.04 06:13:05  38.4410   30.4327        6.9      -.-  2.0  -.-   BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                    İlksel
2022.11.04 06:04:40  38.3380   27.1863       12.3      -.-  2.8  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 06:03:21  38.3438   27.1995        9.0      -.-  2.6  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 05:56:22  38.3302   27.1772        4.4      -.-  1.5  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 05:54:40  38.3450   27.2020        6.6      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.04 05:42:09  38.3585   27.1962        5.7      -.-  1.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 05:23:26  38.2927   39.0865        5.0      -.-  1.7  -.-   POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA)                         İlksel
2022.11.04 05:23:02  38.3428   27.1953        6.7      -.-  1.5  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 05:19:21  38.3513   27.1815        5.4      -.-  2.3  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 05:17:35  38.3453   27.1913        5.6      -.-  2.4  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 04:47:05  38.3337   27.1713        6.9      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 04:41:32  38.3597   27.1915        4.8      -.-  1.5  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 04:40:22  38.3463   27.2090        6.2      -.-  1.9  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.04 04:29:37  38.3450   27.1892        7.0      -.-  2.2  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 04:24:41  38.3293   27.2012        6.9      -.-  1.3  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 04:07:28  38.3552   27.2137        6.0      -.-  1.8  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.04 04:00:53  38.3462   27.1922       12.4      -.-  2.7  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:58:52  38.3485   27.1880        5.4      -.-  1.8  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:55:58  38.3447   27.1727        7.6      -.-  1.6  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.04 03:51:25  38.3532   27.2058        6.7      -.-  2.6  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.04 03:44:18  38.3343   27.2048        7.8      -.-  2.0  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.04 03:41:46  38.3500   27.1910        4.6      -.-  2.5  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:39:06  38.3520   27.1905        6.1      -.-  2.3  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:37:02  38.3550   27.1877        7.6      -.-  2.1  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:32:50  38.3490   27.1955        6.5      -.-  2.9  -.-   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:29:20  38.3535   27.1907        4.5      -.-  5.1  4.9   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.04 03:09:25  40.6023   36.7590        1.0      -.-  2.2  -.-   YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel
2022.11.04 02:23:25  39.8962   25.4638        8.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.11.04 01:48:20  38.7567   25.5012        8.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.11.04 01:14:12  39.3693   33.7693        5.5      -.-  1.9  -.-   CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR)                         İlksel
2022.11.04 01:13:24  34.6795   26.3368       76.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.11.04 00:50:01  37.9957   27.1657        6.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
"Bardağı taşıran son damla olabilir"
İran'daki depremde binden fazla kişi yaralandı
İran'daki depremde binden fazla kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.