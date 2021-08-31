Kütahya'da 31 Ağustos Salı 14:04:25'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, bugün meydana gelen son depremlerin araştırılmasına neden oldu. Özellikle Kütahya ve çevre illerinde yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 31 AĞUSTOS
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kütahya - Altıntaş'da 31/08/2021 - 14:15:43 'de meydana gelen 2.2 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 31 AĞUSTOS
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.31 14:10:54 39.0195 30.1997 6.8 -.- 2.0 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.08.31 14:04:25 38.9945 30.2165 5.0 -.- 5.0 4.9 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.08.31 13:46:25 38.9453 26.0025 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 12:20:13 34.9142 32.5367 9.0 -.- 2.8 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.31 12:18:51 35.0110 32.6517 2.1 -.- 3.1 3.2 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.31 12:05:36 37.2527 37.4365 0.0 -.- 1.7 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.08.31 12:04:01 36.1572 32.8982 13.1 -.- 1.4 -.- EVCILER-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2021.08.31 11:36:32 39.0435 26.1067 2.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 11:06:51 38.7825 26.7915 21.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 10:32:33 40.6672 32.9032 14.6 -.- 1.6 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.08.31 10:18:43 36.0280 30.0725 25.4 -.- 1.2 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 10:06:02 39.2157 27.5925 1.9 -.- 1.4 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.08.31 08:13:08 38.2962 44.4385 5.0 -.- 3.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2021.08.31 06:11:03 39.1113 41.0735 5.9 -.- 2.1 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.08.31 06:06:02 37.8855 27.2100 7.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 05:52:26 36.5745 26.8197 6.2 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.31 05:08:47 36.4700 27.0937 8.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:54:47 36.4755 27.1887 18.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:44:31 36.3840 27.1558 12.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:42:54 36.9338 28.5852 4.2 -.- 1.3 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.08.31 04:40:15 36.4915 26.9247 3.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:36:36 35.0455 24.4350 2.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:25:11 35.2160 25.2637 5.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 03:37:08 35.0990 25.2393 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 03:30:38 37.8577 27.0452 24.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 03:19:08 36.4167 27.0663 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 02:39:55 36.3103 27.1655 23.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 02:38:12 39.8340 26.2753 5.4 -.- 1.1 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.08.31 02:13:19 38.9815 27.6677 11.4 -.- 2.3 -.- ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.08.31 02:11:44 34.7918 24.9688 1.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 02:05:07 40.1543 31.7195 11.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.08.31 01:27:59 35.7155 26.8843 3.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.31 00:26:12 35.3140 28.7378 9.5 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.31 00:06:31 37.9193 23.1117 2.0 -.- 4.1 4.2 YUNANISTAN İlksel
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