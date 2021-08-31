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Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Kütahya Altıntaş'ta 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir süredir özellikle Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler vatandaşların "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularını araştırmasına neden oluyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listeleri 31 Ağustos

31.08.2021 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2021 nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli son depremler listesi

Kütahya'da 31 Ağustos Salı 14:04:25'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, bugün meydana gelen son depremlerin araştırılmasına neden oldu. Özellikle Kütahya ve çevre illerinde yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 31 AĞUSTOS

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kütahya - Altıntaş'da 31/08/2021 - 14:15:43 'de meydana gelen 2.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 31 AĞUSTOS 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.31 14:10:54  39.0195   30.1997        6.8      -.-  2.0  -.-   YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA)                        İlksel
2021.08.31 14:04:25  38.9945   30.2165        5.0      -.-  5.0  4.9   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.08.31 13:46:25  38.9453   26.0025        7.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.31 12:20:13  34.9142   32.5367        9.0      -.-  2.8  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.08.31 12:18:51  35.0110   32.6517        2.1      -.-  3.1  3.2   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.08.31 12:05:36  37.2527   37.4365        0.0      -.-  1.7  -.-   YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2021.08.31 12:04:01  36.1572   32.8982       13.1      -.-  1.4  -.-   EVCILER-ANAMUR (MERSIN)                           İlksel
2021.08.31 11:36:32  39.0435   26.1067        2.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.31 11:06:51  38.7825   26.7915       21.0      -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.31 10:32:33  40.6672   32.9032       14.6      -.-  1.6  -.-   ELDEN-ORTA (CANKIRI)                              İlksel
2021.08.31 10:18:43  36.0280   30.0725       25.4      -.-  1.2  -.-   KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   İlksel
2021.08.31 10:06:02  39.2157   27.5925        1.9      -.-  1.4  -.-   HATUN-SOMA (MANISA)                               İlksel
2021.08.31 08:13:08  38.2962   44.4385        5.0      -.-  3.4  -.-   BOGRUPEK-BASKALE (VAN)                            İlksel
2021.08.31 06:11:03  39.1113   41.0735        5.9      -.-  2.1  -.-   HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2021.08.31 06:06:02  37.8855   27.2100        7.9      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.31 05:52:26  36.5745   26.8197        6.2      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.31 05:08:47  36.4700   27.0937        8.6      -.-  2.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 04:54:47  36.4755   27.1887       18.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 04:44:31  36.3840   27.1558       12.1      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 04:42:54  36.9338   28.5852        4.2      -.-  1.3  -.-   ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2021.08.31 04:40:15  36.4915   26.9247        3.2      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 04:36:36  35.0455   24.4350        2.5      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.08.31 04:25:11  35.2160   25.2637        5.3      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.08.31 03:37:08  35.0990   25.2393        5.5      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.08.31 03:30:38  37.8577   27.0452       24.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.31 03:19:08  36.4167   27.0663        4.9      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 02:39:55  36.3103   27.1655       23.6      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 02:38:12  39.8340   26.2753        5.4      -.-  1.1  -.-   CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2021.08.31 02:13:19  38.9815   27.6677       11.4      -.-  2.3  -.-   ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2021.08.31 02:11:44  34.7918   24.9688        1.9      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.08.31 02:05:07  40.1543   31.7195       11.2      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2021.08.31 01:27:59  35.7155   26.8843        3.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.31 00:26:12  35.3140   28.7378        9.5      -.-  3.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.31 00:06:31  37.9193   23.1117        2.0      -.-  4.1  4.2   YUNANISTAN                                        İlksel

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