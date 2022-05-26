Son depremler sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 26 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son dakika son deprem listesi araştırılıyor. İşte Türkiye'de kaydedilen son depremler verileri...

26 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

26 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.05.26 09:19:25 36.2842 26.9957 8.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.26 08:56:09 36.0642 28.9547 26.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.26 07:48:06 34.9468 24.0420 19.8 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.26 06:50:38 36.4107 27.1050 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.05.26 06:10:50 36.0867 29.0327 18.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.26 05:12:53 36.9532 27.6680 5.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.26 05:03:13 38.8223 32.4217 5.2 -.- 1.8 -.- BEYLIOVA-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.05.26 03:59:43 34.9938 25.0977 5.3 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.26 00:43:38 39.5757 33.8065 5.4 -.- 1.4 -.- EFENDIKOY-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel