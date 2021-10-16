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Deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. Son dakika deprem verilerine göre; Denizli Honaz'da üst üste depremler meydana geldi. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının yanıtını arıyor. Son dakika deprem verileri gündemde yer alıyor. İşte 16 Ekim 2021 Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi...

16.10.2021 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Ekim Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 16 EKİM 2021

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.16 11:37:39 39.7802 30.1323 0.0 -.- 1.8 -.- ESNEMEZ-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2021.10.16 11:34:06 39.9652 28.8080 0.0 -.- 1.6 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2021.10.16 10:58:31 37.8147 27.2590 9.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.10.16 08:40:25 37.3012 35.3525 7.3 -.- 1.7 -.- OMERLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.10.16 08:15:28 36.5402 27.2675 13.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 07:57:35 35.2582 25.2723 1.1 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 07:42:44 37.8357 26.4998 4.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.16 07:14:45 38.9047 41.0212 5.0 -.- 2.5 -.- MURATKOY-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.10.16 06:41:31 40.1598 31.8400 12.9 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.16 06:39:29 38.4422 38.8247 3.0 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.10.16 06:10:09 35.8125 28.8763 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 03:59:20 36.2572 27.0982 22.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 03:31:47 38.9142 41.0435 5.0 -.- 1.6 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2021.10.16 02:25:45 35.2722 26.3127 9.9 -.- 4.1 4.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.16 02:23:33 37.9078 26.8622 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.16 02:06:49 35.7687 28.7828 10.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 01:43:42 35.8852 28.8905 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.16 01:37:19 36.3583 27.2128 11.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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