16 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda ülkenin her yerinden peş peşe gelen deprem haberleri, son depremler araştırmalarını yeniden gündeme getirdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri
AFAD SON DEPREMLER - 16 AĞUSTOS
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem, Kuşadası Körfezi, Aydın'da 16/08/2021 - 09:20:57'de meydana gelen 1.1 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 AĞUSTOS
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.16 09:14:36 38.5078 31.8717 5.1 -.- 1.5 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2021.08.16 08:38:12 36.4667 27.1028 7.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 07:48:56 36.2783 27.0598 3.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.16 07:41:50 36.4353 27.1537 1.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 07:38:27 35.1623 25.2240 13.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 07:33:09 36.2637 27.0972 7.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.16 06:23:51 39.3437 24.2652 17.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.16 05:27:45 36.5345 27.1207 13.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 05:25:07 36.3135 27.1210 10.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 04:51:46 41.1982 43.9760 8.1 -.- 3.2 -.- GÜRCİSTAN REVIZE01 (2021.08.16 04:51:46)
2021.08.16 04:44:05 41.2095 44.0205 19.2 -.- 4.8 4.8 GÜRCİSTAN REVIZE02 (2021.08.16 04:44:06)
2021.08.16 04:27:30 40.4082 28.9517 11.5 -.- 2.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.08.16 04:12:09 41.0980 44.0128 16.0 -.- 2.2 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.08.16 04:09:16 36.4337 27.1460 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 03:45:16 38.1255 27.0677 4.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.08.16 03:17:57 35.7368 26.8765 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.16 03:15:17 37.7967 28.9498 6.4 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel
2021.08.16 03:00:44 41.1793 43.9498 10.4 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.08.16 02:53:15 41.1693 43.9545 8.3 -.- 2.1 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.08.16 02:47:47 37.9055 26.6405 2.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.16 02:19:11 41.1940 43.9412 5.0 -.- 3.9 4.0 AZERBAYCAN İlksel
2021.08.16 01:52:36 36.4675 27.1345 13.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 01:27:16 37.8552 27.0510 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.16 01:19:20 36.3003 27.1582 13.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 00:40:00 36.3963 27.0918 10.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.16 00:09:49 41.2470 40.4993 12.8 -.- 2.2 -.- RIZE ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
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