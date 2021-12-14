Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 14 Aralık Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 14 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Kars Selim'de 1.4 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.14 08:13:29 35.2982 34.1668 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.14 08:07:49 40.2173 31.6820 4.8 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.12.14 04:05:33 38.8492 43.5195 1.5 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2021.12.14 02:49:59 38.5818 43.2353 17.3 -.- 1.1 -.- CITOREN-(VAN) İlksel

2021.12.14 02:00:07 38.2763 28.2670 11.8 -.- 1.3 -.- BASARAN-KIRAZ (IZMIR) İlksel

2021.12.14 00:48:31 38.4277 38.8867 5.0 -.- 1.6 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) İlksel