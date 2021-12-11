Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 11 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....
AFAD SON DEPREMLER - 11 ARALIK 2021
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Afyonkarahisar Merkez'de 1.9 büyüklüğünde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 ARALIK 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.11 10:09:48 36.7085 27.1623 3.1 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 07:44:18 38.6952 30.8050 5.9 -.- 1.4 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.12.11 07:35:53 36.4792 27.1915 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 06:58:53 37.1500 36.8047 8.8 -.- 2.2 -.- KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.12.11 06:46:51 37.7840 29.7248 4.6 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.12.11 06:43:51 35.9763 29.9437 3.3 -.- 1.7 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 06:39:41 39.1280 42.2488 9.2 -.- 1.5 -.- KOTANLI-BULANIK (MUS) İlksel
2021.12.11 06:31:24 39.0395 31.8122 3.0 -.- 1.3 -.- CELTIK (KONYA) İlksel
2021.12.11 05:58:28 36.5608 27.0795 7.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 05:37:24 36.5775 27.1243 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 05:33:14 37.3893 29.2310 14.8 -.- 1.2 -.- CUBUKCULAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.12.11 05:26:31 36.5305 30.9220 23.0 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 05:18:07 36.5152 27.1365 5.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 05:13:16 38.3697 38.8960 5.0 -.- 2.2 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.11 05:08:52 37.7335 25.9437 1.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 05:07:32 37.0275 37.4317 5.0 -.- 1.4 -.- SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2021.12.11 05:07:11 37.7372 25.9632 14.6 -.- 3.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 04:42:45 35.9330 27.7088 11.5 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 04:36:40 38.6917 44.0287 6.7 -.- 1.7 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel
2021.12.11 04:06:08 36.5255 28.7565 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.12.11 03:25:53 41.3585 43.9863 5.4 -.- 1.8 -.- GURCISTAN İlksel
2021.12.11 03:00:19 34.9875 25.3378 27.8 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.11 02:12:09 36.9068 34.0325 4.0 -.- 1.9 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2021.12.11 01:52:15 38.5800 43.0367 5.0 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2021.12.11 01:17:10 38.4217 42.8727 7.9 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel
2021.12.11 00:34:02 38.9082 43.6735 22.1 -.- 1.6 -.- OVAPINAR-MURADIYE (VAN) İlksel
2021.12.11 00:23:01 38.4453 26.6795 8.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.11 00:22:13 39.8747 43.0698 5.0 -.- 1.2 -.- MOLLAOSMAN-(AGRI) İlksel
2021.12.11 00:20:39 36.3203 29.7050 7.7 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-KAS (ANTALYA) İlksel
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