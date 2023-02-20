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Deprem mağdurlarına istihdam ve kira desteği

Biletininal, deprem mağduru 10 kişiye ofislerinin bulunduğu Bursa veya İstanbul’da tercihine göre iş imkânı vereceğini duyurdu. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak bir yıl boyunca kira desteği de sağlayacağını bildirdi

Giriş: 20.02.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mağdurlarına istihdam ve kira desteği
HABERTURK.COM

Online etkinlik platformu Biletininal, deprem mağdurlarına yardımını işe alım desteği ile sürdürme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, deprem mağduru 10 kişiye, tercihine göre Biletinial’ın ofislerinin bulunduğu Bursa ya da İstanbul’da iş imkânı verileceği kaydedildi. Şirket, bu 10 kişiye tüm haklarına ek olarak 1 yıl boyunca kira desteği de yapacak.

11 ili kapsayan deprem felaketinin yıkıcı sonuçlarının iyileştirilebilmesi için yapılması gereken daha çok şeyin olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunacak kalıcı desteklere ihtiyaç duyulan bir döneme giriyoruz. İstihdam desteğimiz yazılım, dijital pazarlama, sosyal medya, kurumsal müşteri temsilcisi, operasyon, müşteri hizmetleri, gişe hizmetleri, muhasebe ve finans departmanlarımızın tamamı için geçerli olacak" diye konuştu.

Biletinial’ın istihdam seferberliğine firmalardan da destek gelmeye başladığını ifade eden Uslu, iş birliği yaptıkları Cinetech ailesinin yaptıkları çağrıya destek vererek Antalya’daki sinemalarında istihdam edilmek üzere 8 kişiyi işe alacaklarını sözlerine ekledi.

Uslu ayrıca deprem mağdurlarına kalıcı destek yaratılabilmesi için tüm şirketleri istihdam seferberliğine davet eti.

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