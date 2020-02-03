03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deprem konusunu işleyen "Muteber" oyunu sahnelendi
Tanya Aksu Gökdeniz’in bir gazete haberinden yola çıkarak yazdığı, bir kadın hikayesiyle başlayıp deprem gerçeğiyle yüzleştiren tiyatro oyunu "Muteber", sahnelendi.
Vizyoner Kadınlar Derneği iş birliğiyle Tiyatro Devr-i Alem tarafından sahneye konulan eser, Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.
Yönetmenliğini Sibel Yaptı'nın üstlendiği oyunda Tanya Aksu Gökdeniz, Oya Bacak, Güneş Akman, Efsun Akkurt, Jeniffer Boyner ve Helin Ak'ın rol aldı.
Oyunun yazarı ve başrol oyuncusu Tanya Aksu Gökdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de bir depremzede olduğuna dikkati çekerek, 1999’da meydana gelen depremde ailesinden 11 kişiyi kaybettiğini söyledi.
Eserde hikayesine yer verilen "Muteber" ile Yalova’da tanıştığını aktaran Gökdeniz, şunları aktardı:
"O zamanlar bizim ağzımıza pelesenk olmuş 'Yer yerinden oynadı. Zengin fakir oldu, fakir zengin oldu.' diye bir söz vardı. Yazarken de bunlara çok dikkat ettim. O dönemin siyasi durumunu, Muteber'in neden bu halde olduğunu işlemek istedim. O zamanlar kadın dernekleri sadece kumanya paketleri götürüp gidiyorlardı. Aslında güçlü bir devletin ona maaş bağlaması gerekirdi ancak o dönemin siyasi konjonktürü buna cevap verebilecek bir konumda değildi."
Gökdeniz, Vizyoner Kadınlar Derneği ile yolları kesişince oyunu daha çok kişiye ulaştırmak için çabaladıklarını belirterek, deprem konusunda bireyin sorumluluklarını hatırlatmayı ve toplumu daha bilinçli hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
- "Ülkemizin de yüzde 92'si deprem kuşağında olduğu için biz buna dikkat çekmek istedik"
Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete ise sanat alanında faaliyetler yürüttüklerine işaret ederek, "Sözlerin geçici, görünebilir şeylerin ise daha etkili ve kalıcı olacağına inanıyoruz." dedi.
Tiyatro Devr-i Alem oyuncularıyla prova döneminden beri birlikte olduklarını dile getiren Mete, oyunun kadın ve deprem temasını işlediğine vurgu yaparak, "Muteber oyunu 1999 öncesi kadının durumunu, duruşunu ve ülkenin belki vahim diyebileceğimiz durumu ve depremin etkilerini anlatıyor. Ülkemizin de yüzde 92'si deprem kuşağında olduğu için buna dikkati çekmek istedik. 'Böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçeği unutmayın.' demek adına oyunu sahnelemeye başladık." ifadelerini kullandı.
Bıraktığı acılar ve yarattığı maddi kayıplarla unutulmayan 17 Ağustos 1999 depremini işleyen eserin müziklerini Seven Haçikoğlu, dekor ve kostüm tasarımını Gülşah Uysalol, ışık tasarımını ise Hüseyin Bakadur yaptı.
Oyun, 27 Şubat’ta da Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde yeniden sahnelenecek.
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