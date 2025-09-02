Depremde hasar gören 51 yıllık su kulesi yıkıldı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde depremde hasar gören 51 yıllık su kulesinin kontrollü yıkımı yapıldı
- 1
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor.
- 2
Ceylanpınar ilçesinde uzun yıllar su ihtiyacını karşılayan 51 yıllık su kulesinin de depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi.
- 3
Belediye garajında bulunan su kulesinin yıkımı için güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle çalışma başlatıldı.
-
- 4
İş makinesinin müdahalesinin ardından su kulesi kontrollü olarak yıkıldı.
- 5
Yıkım sırasında etraf ise toz bulutu ile kaplandı.
- 6