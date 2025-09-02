Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Deprem hasarlı 51 yıllık kule yıkıldı | Son dakika haberleri

        Depremde hasar gören 51 yıllık su kulesi yıkıldı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde depremde hasar gören 51 yıllık su kulesinin kontrollü yıkımı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:33
          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da ağır hasar gören yapıların yıkımı devam ediyor.

          Ceylanpınar ilçesinde uzun yıllar su ihtiyacını karşılayan 51 yıllık su kulesinin de depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

          Belediye garajında bulunan su kulesinin yıkımı için güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makinesiyle çalışma başlatıldı.

          İş makinesinin müdahalesinin ardından su kulesi kontrollü olarak yıkıldı.

          Yıkım sırasında etraf ise toz bulutu ile kaplandı.

