'Deprem güçlendirmeye talep yüzde 50 arttı'

DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, riskli yapılar için bankalardan kullanılacak dönüşüm ve güçlendirme kredilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitlerinin 2 kat artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını bildiren Türkkan, bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarının ise 2 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı.
Türkkan, Bakanlıkça onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin, verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldığını hatırlattı.
Bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul'da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13,5 bin binanın çok ağır, 39,3 bin binanın ağır, 136,7 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydetti.
"5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR"
Sinan Türkkan, ağır hasar alma ihtimali olan binaların dönüşümle mi yoksa güçlendirmeyle mi kurtarılabileceğine inceleme yaparak karar verilebileceğini söyledi.
Türkkan, "Ancak orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Bu binalarda 1,7 milyon konutun olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor." diye konuştu.
Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Türkkan, bu desteğin tüm Türkiye'de çok daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.
"GÜÇLENDİRMEYE TALEP, DEPREM VE KOVİD-19 SONRASI YÜZDE 50 ARTTI"
DEGÜDER Başkanı Türkkan, son 2 yılda Silivri, Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 karantinaları nedeniyle evde kalınan sürenin uzaması da vatandaşlarda farkındalık oluşturdu. Yani depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı. Kentsel dönüşüm maliyetlerindeki artışın bunda ciddi etkisi var. Çünkü inşaat maliyetleri de çok arttı. Ancak güçlendirme maliyetleri bunun çok altında. Bir daire için ortalama güçlendirme bedeli 150-200 bin lira aralığında. Destek verilen kredi limiti de bu rakama yetiyor."
Türkkan, söz konusu nedenlerle Derneğe ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yapılan başvuru sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, "Çünkü güçlendirme çok önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dönüşüme göre hem maliyetler çok düşük hem de güçlendirme süresi çok kısa. Bu nedenle ilginin her geçen gün artacağı kanaatindeyiz." dedi.
Güçlendirmenin tamamen bilimsel verilerle yapıldığını ifade eden Türkkan, güçlendirme ile yıkıp yeniden yapmak arasında sağlamlık açısından fark olmadığını sözlerine ekledi.
Muhabir : Uğur Aslanhan
Yayınlayan : Yıldız Taşdelen Erli
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!