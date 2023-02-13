Deprem gecesi 'Çilek' ile güvenli bölgeye ulaştılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Antakya ilçesine bağlı kırsal Demirköprü Mahallesi'nde, 48 yaşındaki Kenan ve 47 yaşındaki eşi Ayşe Genco ve oğulları Ahmet Genco'nun yaşadığı tek katlı ev yıkıldı.
AA'nın haberine göre kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan aile bireyleri, depremde evlerinin etrafında oluşan çok sayıda yarığa su dolması nedeniyle güvenli alana geçemedi.
Genco ailesi, canını kurtarsın diye zincirlerini çözdüğü köpekleri Çilek'in yol göstermesiyle güvenli bölge olan 500 metre uzaklıktaki mahalle okulunun bahçesine ulaştı.
"CANIMIZI ÖNCE ALLAH'A SONRA KÖPEĞİMİZE BORÇLUYUZ"
Ayşe Genco, deprem nedeniyle mahalledeki birçok evin adeta nehirle birleştiğini söyledi.
"KÖPEĞİMİZ DİŞLERİYLE BENİ ÇEKTİ"
O gece yaşadıklarını anlatan Genco, şöyle konuştu:
"Eşim ve oğlumla el ele tutuşup evimizin bahçe kapısına doğru yürüdük. Ayakta duramıyorduk. Her yerde büyük yarıklar oluştu. Bu yarıklara su dolunca geri kaçtık. Bu sırada bağlı olan köpeği oğlum tasmasından çıkardı. Zifiri karanlıkta hiçbir şey göremiyorduk, Kelime-i Şehadet getirmeye başladık. Bu sırada köpeğimiz dişleriyle beni çekti. Kıyafetimin her yeri bu nedenle yırtıktı. Yarıklara düşe kalka köpek bizi mahallenin okulundaki bahçeye kadar götürdü. Canımızı önce Allah'a, sonra köpeğimize borçluyuz. Köpek bizim yol göstericimiz oldu."
YARIKLARA ASİ NEHRİ'NİN SULARI DOLDU
Genco, depremden sonra nehir sularına kapılan 12 küçükbaş ve 9 büyükbaş hayvanının öldüğünü dile getirdi.
Ahmet Genco da enkazdan telefonlarını bile alamadan çıktıklarını ifade ederek, köpeklerine ömür boyu çok iyi bakacaklarını, onu aileden birisi gibi gördüklerini vurguladı.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Yener ise 2 katlı evlerinin depremde çöktüğü bilgisini verdi.
Nehrin kenarındaki neredeyse bütün evlerin yıkıldığını aktaran Yener, "Mahallede oluşan yarıklara Asi Nehri'nin suları doldu. Yarıklar nedeniyle eşimle güçlükle bölgeden çıktık" dedi.