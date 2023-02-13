Deprem gecesi 'Çilek' ile güvenli bölgeye ulaştılar

"KÖPEĞİMİZ DİŞLERİYLE BENİ ÇEKTİ"

O gece yaşadıklarını anlatan Genco, şöyle konuştu:

"Eşim ve oğlumla el ele tutuşup evimizin bahçe kapısına doğru yürüdük. Ayakta duramıyorduk. Her yerde büyük yarıklar oluştu. Bu yarıklara su dolunca geri kaçtık. Bu sırada bağlı olan köpeği oğlum tasmasından çıkardı. Zifiri karanlıkta hiçbir şey göremiyorduk, Kelime-i Şehadet getirmeye başladık. Bu sırada köpeğimiz dişleriyle beni çekti. Kıyafetimin her yeri bu nedenle yırtıktı. Yarıklara düşe kalka köpek bizi mahallenin okulundaki bahçeye kadar götürdü. Canımızı önce Allah'a, sonra köpeğimize borçluyuz. Köpek bizim yol göstericimiz oldu."