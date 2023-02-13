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İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama!

Deprem fırtınasının İstanbul'a etkisi: İstanbul'da deprem bekleniyor mu?

Türkiye'de meydana gelen peş peşe depremlerin İstanbul depremini tetiklediğine ilişkin tartışmalar özellikle sosyal medya üzerinde gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde hasarın boyutu ve can kayıpları giderek artarken İstanbul'da yaşayan kişiler endişe içinde konuyla ilgili açıklamaları takip ediyor. Uzman isimler deprem fırtınasının İstanbul'a etkisini yorumladı. İşte uzman isimlerden ve AFAD'dan gelen son açıklamalar...

Giriş: 13.02.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin İstanbul'da beklenen depremi tetikleyeceğine yönelik iddiaların ardından AFAD'dan ve uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu deprem fırtınasının İstanbul'a etkisi uzman isimler tarafından yorumlandı. İşte "İstanbul'da deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı ile konuyla ilgili merak edilenler...

  • İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

    Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

  • Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.

    Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'da da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor. 

  • UZMAN İSİMLERDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

    Türkiye'nin eksik kaldığı noktanın, riskli binaları yıkmak ya da güçlendirmek olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "İstanbul'da 70 bin binanın yıkılacağı biliniyor. Sayı bundan çok daha fazla da olabilir. Bu 70 bin binanın bir an önce 70 binaya kadar indirilmesi lazım. Afet yönetimi budur. Eğer, 70 bin binayı, 70 binaya indirirsek belki baş edebilir, altından kalkabiliriz.

  • "BENZER BİR DEPREM MARMARA'DA 3 KATI PROBLEME NEDEN OLUR"

    Marmara Bölgesi bu 10 ilin nüfusunun yaklaşık 3 katından fazla nüfus barındırıyor. Benzer bir deprem İstanbul'da 3 katı probleme neden olur, bunu düşünmek dahi istemiyorum. İstanbul'da yıkılmayı bekleyen binaları nasıl yıkılmaz hale getirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz diye seferberlik başlatılması lazım" diye konuştu.

  • "İKİSİ FARKLI FAY HATTI ÜZERİNDE"

    Prof. Dr. Gündüz ise "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul’daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde konuştu.

  • NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM YORUMU

    Prof. Dr. Naci Görür, DHA’ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi.

    İstanbul’da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür “İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum. Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI 

    AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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