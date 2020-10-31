İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.