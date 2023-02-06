Havayollarında deprem seferberliği

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THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Turkish Cargo, deprem bölgesine yardım malzemelerini götürmek için harekete geçti.

Bu kapsamda, ikisi Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere İstanbul Havalimanı ile Adnan Menderes Havalimanı'ndan Adana varışlı toplam 4 uçuş planlandı.

Türk Hava Yolları (THY), de depremin ardından yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi için ek seferler hazırlandığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlar için ek seferler hazırladıklarını belirtti.

Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket, deprem bölgesine yurtdışından gelecek yardım malzemelerini de ilgili büyükelçiliklerin onayı alındıktan sonra ücretsiz taşıyacak.

Pegasus Hava Yolları da deprem sonrasında, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planladığını duyurdu.

Havayolundan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş´ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yönlendirmelerine göre yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

EK SEFERLER

Ek sefer planlamasına ilişkin açıklamanın devamında ise "Yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen misafirlerimiz için ek sefer planlaması yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır´a ve bu illerden Sabiha Gökçen´e dönüşler için ek sefer planlamalarını gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferlerimize internet sitemiz üzerinden ulaşılabiliyor. Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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