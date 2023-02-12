Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

Adana’da durdurulan bir kamyonette depremzedeler için hazırlandığı belirtilen kolilerde su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Giriş: 12.02.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı
AA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü M.K. (44) ve yanındaki F.B. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
149. saatte kurtarıldı!
149. saatte kurtarıldı!
Depremi fırsat bilen vicdansızlar tutuklandı
Depremi fırsat bilen vicdansızlar tutuklandı
Depremzede ailenin hayat hikayesi yürekleri dağladı
Depremzede ailenin hayat hikayesi yürekleri dağladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.