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Hepsiburada, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için, bugüne kadar 105 milyon TL değerinde yardımı bölgeye ulaştırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform üzerinden 250 bin kişi, Ticaret Bakanlığı’nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satın aldıkları 1 milyon ürün ve AFAD, Kızılay, Ahbap ve AKUT işbirliğiyle sunulan 200 bin dijital destek kartıyla seferberliğe destek oldu.

Yapılan açıklamada, "1500 gönüllü çalışanımızı sadece “deprem seferberliği” çalışmalarına kanalize ederek depremden zarar gören yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz.

Bölgede bulunan toplam 120 aracımız ve lojistik imkanlarımızla yardımları depremzedelere ulaştırıyoruz. Yardım kampanyalarımız kapsamında Hepsiburada’nın ve paydaşlarımızın bağışladığı ürünleri taşıyan tırlarımız deprem bölgesine sevkiyata devam ediyor" denildi.

11 Şubat saat 08.00 itibarıyla Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında e-ticaret platformunun müşterilerinin platform üzerinden verdiği siparişlerin yüzde 60’ının deprem bölgesine ulaştığı kaydedilirken, yardımların Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’e teslim edildiği bildirildi.

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