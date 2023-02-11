Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Şirketler

Deprem bölgesine 105 milyon TL değerinde yardım ulaştırdı

Deprem bölgesine bugüne kadar 105 milyon TL değerinde yardım ulaştırdığını bildiren Hepsiburada, platform üzerinden 250 bin kişinin, Ticaret Bakanlığı’nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satın aldıkları 1 milyon ürün ve AFAD, Kızılay, Ahbap ve AKUT işbirliğiyle sunulan 200 bin dijital destek kartıyla seferberliğe destek olduğunu duyurdu

Giriş: 11.02.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesine 105 milyon TL değerinde yardım ulaştırdı
HABERTURK.COM

Hepsiburada, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için, bugüne kadar 105 milyon TL değerinde yardımı bölgeye ulaştırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platform üzerinden 250 bin kişi, Ticaret Bakanlığı’nın AFAD koordinasyonuyla başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında satın aldıkları 1 milyon ürün ve AFAD, Kızılay, Ahbap ve AKUT işbirliğiyle sunulan 200 bin dijital destek kartıyla seferberliğe destek oldu.

Yapılan açıklamada, "1500 gönüllü çalışanımızı sadece “deprem seferberliği” çalışmalarına kanalize ederek depremden zarar gören yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz.
Bölgede bulunan toplam 120 aracımız ve lojistik imkanlarımızla yardımları depremzedelere ulaştırıyoruz. Yardım kampanyalarımız kapsamında Hepsiburada’nın ve paydaşlarımızın bağışladığı ürünleri taşıyan tırlarımız deprem bölgesine sevkiyata devam ediyor" denildi.

11 Şubat saat 08.00 itibarıyla Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında e-ticaret platformunun müşterilerinin platform üzerinden verdiği siparişlerin yüzde 60’ının deprem bölgesine ulaştığı kaydedilirken, yardımların Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep’e teslim edildiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yapay zeka depremleri önceden tahmin edebilir mi?
Yapay zeka depremleri önceden tahmin edebilir mi?
Halep'teki yıkım havadan görüntülendi
Halep'teki yıkım havadan görüntülendi
Emekli öğretmen ile kızı ikinci depremde enkaz altında kaldı
Emekli öğretmen ile kızı ikinci depremde enkaz altında kaldı
Bitişik olan binalar depremde güvenli mi?
Bitişik olan binalar depremde güvenli mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.