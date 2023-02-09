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Deprem bölgesinden yakınlarının yanını gitmek için yola çıktılar: 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'taki evleri depremde zarar gördüğü için Mersin'e yakınlarının yanına gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu taksi kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Giriş: 09.02.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinden çıkarken kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler
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Depremde evleri zarar gördüğü için Mersin'e doğru giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişi, B.T. yönetimindeki taksiyle Mersin'e doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş'dan hareket eden araç, otoyolun Adana-Tarsus mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Yoldan çıkan taksi ağaçlara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçtaki Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan'ın (97) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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