Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor

        Deprem bölgesindeki özel okul öğrencileri için eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor

        Felaketten etkilenen dört kent ve Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören veya görecek 40 bin öğrenciye MEB tarafından verilecek eğitim öğretim desteği başvuruları 29 Aralık'ta sona erecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesindeki öğrenciler için eğitim öğretim desteği başvuruları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda eğitim gören veya görecek 40 bin öğrenciye sağladığı eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetin derinden etkilediği illerde yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren MEB, afetzede öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği sağlanıyor.

        REKLAM

        Toplam 40 bin öğrencinin faydalanacağı destek kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800'er lira, ilkokullardaki 10 bin öğrenci için 15 bin 400'er lira, ortaokullardaki 10 bin öğrenci için 18'er bin lira ve liselerdeki 16 bin öğrenci için 18'er bin lira destek verilecek.

        Başvurularla ilgili detaylı bilgilere Bakanlığın internet sayfasından yayımladığı "e-Kılavuz"dan ulaşılabilen eğitim öğretim desteğine 29 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

        Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        MEB'in deprem bölgesindeki hem öğrenci hem de öğretmenler için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Kahraman, afetin en çok etkilediği 4 il ve 2 ilçede MEB'in özel okul öğrencilerine çeşitli miktarlarda eğitim öğretim desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

        "FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNMAK İSTİYORUZ"

        Başvuruların sürdüğünü ifade eden Kahraman şunları kaydetti: "Deprem bölgesindeki öğrencilerin dezavantajlı durumlarına bir katkı sunmak, fırsat eşitliği yaratmak adına Bakanlığımız tarafından ortaya konulan bu destek, hakikaten öğrencilerimize, ailelerimize, deprem bölgesindeki illerimize bir katkı olarak düşünülmüş güzel fırsat. Öğrencilerimiz için bilgilendirmeyi önemsedik ve bu anlamda okul müdürlüklerimiz aracılığıyla tüm öğrencilerimize ulaşmanın gayretindeyiz çünkü bu fırsattan tüm öğrencilerimizin haberdar olmalarını ve şartı tutanların faydalanmalarını önemsiyoruz. Özeliyle resmisiyle tüm okullar hem içerik hem denetim hem de müfredat olarak MEB'e bağlı. Tümünde okuyan öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Bizim insanımızın bizim vatandaşımızın evladı. Dolayısıyla biz resmi-özel ayrımına gitmeksizin her öğrencimize fırsat eşitliği sunmak istiyoruz."

        Kahraman, eğitim-öğretim desteğinin depremin ardından kontenjanları azalan özel okullara da katkı olacağını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Bu mutluluk fotoğrafta kaldı... Öldüren kör nokta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Aracında ölü bulundu
        Aracında ölü bulundu
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Buzdolabını soba sandı! Yürek yakan olay!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fransa'da anne ve 4 çocuğu evde ölü bulundu
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Onlar için talihsizliklerin yılı
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Habertürk Anasayfa