Deprem bölgesindeki akademisyenlere yabancı dil desteği

DHA

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; geçen yıl bilim insanlarının akademik makale yazma becerisine ihtiyaç duydukları gerekçesiyle başlatılan 'Akademik Yabancı Dil Desteği Projesi' ve 'Doktoralı Genç Araştırmacılar İçin Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programı' çalışmalarından 2023-2024 eğitim-öğretim yılında sadece deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde görev yapan doktoralı araştırmacıların yararlanmasına karar verildi. Ağırlıklı olarak İngilizce yazma becerisine odaklanılacak programda bunun yanı sıra konuşma, dinleme ve okuma becerileri de desteklenecek. Program kapsamındaki eğitimler YÖK koordinatörlüğünde eğitim dili İngilizce olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 2023-2024 güz döneminde çevrim içi bir şekilde verilecek.

16 ÜNİVERSİTEYE 240 KONTENJAN

Deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan her bir devlet üniversitesi için 15'er olmak üzere toplam 16 üniversiteye 240 kontenjanın ayrıldığı programdan, ilgili üniversitelerden doktora derecesine sahip olan ve son 3 yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği bulunan uluslararası bir yabancı dil sınavından en az 70 puan aldığını belgelendiren doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri faydalanabilecek. Programa katılmak isteyen kursiyerler, başvurularını ilgili üniversitelere yapacak. Üniversitelerin YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde ise yeterli dil puanına sahip olan adayların listelerini YÖK'e iletmesi gerekecek. Kurs için uygun bulunan adaylar ikinci aşamada ise ODTÜ tarafından yapılacak olan çevrim içi dil sınavına tabi tutulacak.

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