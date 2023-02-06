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Haberler Borsa Deprem bölgesindeki Sasa dahil 8 şirketin hissesi işleme kapatıldı

Deprem bölgesindeki 8 şirketin hissesi işleme kapatıldı

Borsa İstanbul AŞ, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgede bulunan 8 ortaklığın paylarına ait işlem sıralarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi

Giriş: 06.02.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesindeki Sasa dahil 8 şirketin hissesi işleme kapatıldı
Deprem bölgesindeki 8 şirketin hissesi işleme kapatıldı
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AA

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, deprem bölgesinde bulunan ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin özel durum açıklaması yapıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

İşlem sırası geçici olarak durdurulan şirketler şöyle:

"Sasa Polyester Sanayi AŞ (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar), Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ve Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AŞ."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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