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Deprem bölgesinde sayaç okuma işlemleri başladı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) bugün itibarıyla deprem bölgesinde sayaç okuma işlemlerinin başladığını açıkladı. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat yapılmayan tüketimlere ait bedeller görevli tedarik şirketleri tarafından faturalandırılarak 6 aylık taksitlendirmeyle tüketicilere iletilecek

Giriş: 01.06.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde sayaç okuma işlemleri başladı
HABERTURK.COM

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) deprem bölgesindeki elektrik faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya, Gaziantep (Nurdağı ve Osmaniye) il ve ilçelerinde; faal ve kullanılabilir durumda olan orta gerilimden bağlı sanayi ve ticarethane abone grupları hariç, diğer tüm abone gruplarında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat işlemlerinin yapılmayacağı; 1 Haziran 2023 itibariyle bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin gecikme zammı ve faizi olmaksızın 6 ay taksitlendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Yasal düzenlemeler kapsamında deprem bölgesindeki dağıtım şirketleri tarafından sayaç okuma işlemlerinin 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yeniden başlayacağı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 Haziran’dan itibaren yapılacak sayaç okuma işlemlerine istinaden, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk/tahsilat yapılmayan tüketimlere ait bedeller görevli tedarik şirketleri tarafından faturalandırılarak 6 aylık taksitlendirmeyle tüketicilere iletilecektir.

Bölgede hizmet veren görevli tedarik şirketleri SMS, çağrı merkezi araması ve bunun gibi iletişim kanalları üzerinden tüketicileri konuyla ilgili bilgilendirmek üzere ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler."

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