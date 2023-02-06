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Deprem bölgesinde ortak ATM'lerden ücret alınmayacak

Türkiye Bankalar Birliği depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı aldı

Giriş: 06.02.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde ortak ATM'lerden ücret alınmayacak
Deprem bölgesinde ortak ATM'lerden ücret alınmayacak
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HABERTURK.COM

Türkiye Bankalar Birliği deprem bölgesinde bankalara olan borçların ertelenmesi kararının ardından yeni bir karar daha açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.

Bankacılık sektörü depremden etkilenen bölgeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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