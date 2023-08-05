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        Haberler Gündem Deprem bölgesinde kaldırılan enkazların yerinde boş arsalar kaldı

        Deprem bölgesinde kaldırılan enkazların yerinde boş arsalar kaldı

        Etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:08
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        Enkazların yerinde boş arsalar kaldı
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        AAnın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustosa kadar sürecek haber dosyasının 15inci bölümünde afetin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerde enkaz kaldırma çalışmalarından sonra gelinen durum ele alındı.

        AA ekipleri, 6 Şubatta en fazla yıkıma uğrayan Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini afetin 6. ayında havadan görüntüledi. Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile yeni görüntüler karşılaştırıldığında kent merkezleri ve ilçelerdeki büyük boşluklar dikkati çekiyor.

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        KAHRAMANMARAŞ

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 53 bin 35 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı, 57 bin 702 bağımsız bölüm ise orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. 20 bin 461 iş yerinin de yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. 12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği kentte yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Depremden en fazla etkilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan, Zübeyde Hanım bulvarları ile Yeni Hükümet Caddesi ve Şazi Bey Mahallesi Hal Kavşağındaki enkaz alanları dron ile görüntülendi.

        HATAY

        Hatay'da 6 Şubattaki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 20 Şubattaki Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında kentteki yıkımın boyutu ortaya çıktı. Çalışmalar sonucu afette 13 bin 517 yıkık, 8 bin 162 acil yıkılması gereken ve 67 bin 346 ağır hasarlı yapı olduğu belirlendi. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazı kaldırılan kentte, ağır hasarlı binaları yıkma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. AA ekibi, depremin ardından enkaz bulunan alanları, molozların kaldırılmasının ardından yeniden görüntüledi. Kent merkezinde, deprem sonrası yıkık binaların görüldüğü bölgelerde, enkazın kaldırılmasıyla büyük boşluklar oluşması dron ile "öncesi ve sonrası" şeklinde kaydedildi.

        MALATYA

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Malatya'da 421 bin 616 bağımsız bölümden 127 bin 293ünün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi. 35 bin 680 ağır hasarlı binanın bulunduğu Malatya'da şu ana kadar ihalesi yapılan ağır hasarlı 29 bin 764 binadan 2 bin 690ı yıkıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Malatya'da 20 bin civarında iş yeri yıkıldı, bazılarında da ağır hasar oluştu. Şehirde ticaretin kalbi olarak nitelendirilen tarihi Şire Pazarı ve çevresi, Akpınar, Bakırcılar Çarşısı, Dabakhane Mahallesi, Niyazi Mısri, Emeksiz gibi bölgeler depremlerde ağır hasar görürdü. AA ekibi, depremin hemen ardından kaydettiği bölgelerin son halini dron ile yeniden görüntülerken kentteki büyük boşluklar yıkımın etkisini gözler önüne serdi.

        ADIYAMAN

        Depremin etkilediği kentlerden olan Adıyaman'da 5 bin 953 bağımsız bölüm yıkılırken 20 bin 201 bağımsız bölüm ise ağır hasarlı olarak tespit edildi. Ticarethanelerin de büyük zarar gördüğü kentte işletmelerin yüzde 70i yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olarak belirlendi. Kentte, yıkık ve acil yıkılacak binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        İSLAHİYE VE NURDAĞI

        Depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 bin 14, İshaliye ilçesinde 1433 olmak üzere kent genelinde 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi.

        Gaziantep genelinde 4 bin 60 bina yıkılırken 21 binin üzerindeki bina ise acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. En çok can kaybının yaşandığı ilçeler olan Nurdağı ve İslâhiye'de depremin 6. ayında dron ile çekilen görüntülerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Adıyaman
        #Deprem
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