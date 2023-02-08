Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde 6 bin 217 konutu yıktı, binlerce canımıza mal oldu. 'Deprem ülkesi' olarak anılmamıza rağmen yıllardır sorulan 'depremlere ne kadar hazırlıklıyız', 'binalarımız ne kadar güvenli' soruları maalesef olumsuz cevap buldu.

1999'da Gölcük merkezli deprem felaketinin ardından deprem bilinci artarken yapılan yönetmelik değişimleriyle 2001'den itibaren üretilen binalarda depreme dayanıklılık ön plana çıkmıştı. Depremden zarar gören illerde binaların yaş ortalamalarını inceledik.

10 İLDEN 8'İNDE BİNALARIN YARISINDAN FAZLASI YENİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak 2022 yılının aralık ayında 2021'e ait verileri paylaştı.

TÜİK verilerine göre; depremden etkilenen 10 ilin 8'inde binaların en az yarısı 2001'den sonra üretildi ancak buna rağmen hasar çok büyük...

Depremden en fazla etkilenen şehirler olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'nın bina yaş ortalamaları şöyle:

Bu şehirlerde bulunan hane sayılarını da göz önünde bulunduralım: Adana'da 632 bin 875, Gaziantep'te 522 bin 947, Hatay'da 449 bin 151, Şanlıurfa'da 411 bin 421, Diyarbakır'da 394 bin 867, Kahramanmaraş'ta 311 bin 458, Malatya'da 230 bin 499, Osmaniye'de 156 bin 199, Adıyaman'da 155 bin 300, Kilis'te ise 40 bin 20.

TÜRKİYE ORTALAMASI YÜZDE 47.4

Türkiye ortalamasında binaların yüzde 47,4'ünün 2001 sonrasında yapıldığını hatırlatıp; 8 ilin ortalama üstünde yeni binalara sahip olduğunu belirtelim.

Ayrıca ülke genelinde en çok yeni bina bulunan 10 şehir arasında, depremden etkilenen Şanlıurfa 6, Kahramanmaraş ise 10. sırada bulunuyor.

Büyük bir deprem olması beklenen İstanbul'da ise 2001 sonrası yapılan binaların yüzde olarak oranı 45,7. Yani depremden etkilenen 10 ilden sadece Adana'ya göre daha yüksek...

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