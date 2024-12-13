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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesinde 8.7 milyar TL ticaret hacmi yarattı - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesinde 8.7 milyar TL ticaret hacmi yarattı

        Hepsiburada'nın deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla 2023 yılının Mart ayında başlattığı program kapsamında e-ticaret yapan işletmelerin satış hacmi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artışla 8.7 milyar TL'ye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, programdan yararlanan toplam aktif satıcı sayısı 9 bin 600'e, bu programla birlikte e-ticarete başlayan işletmelerin sayısı 5 bin 700'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 17:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:27
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        Deprem bölgesinde 8.7 milyar TL ticaret hacmi yarattı
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        Hepsiburada’nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı 21'inci ayını tamamladı.

        Program kapsamındaki desteklerden yararlanılarak yapılan ticaretin hacmi, bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 28 artarak 8.7 milyar TL’ye ulaştı.

        Yapılan açıklamaya göre, program ile, deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ’lerin e-ticarete kazandırılması ve güçlendirilmesi, bu yolla hem ekonomik kalkınmanın hem de toplumsal refahın tesisi amaçlanıyor.

        Program kapsamındaki aktif satıcıların sayısı bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 22 artışla 9 bin 600’e yükselirken yeni satıcıların sayısı 5 bin 700’e ulaştı.

        Bu satıcıların yarısından fazlası, ilk kez Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programıyla Hepsiburada’da e-ticaret yapmaya başladı. Program desteklerinden yararlanan kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini geçerken ticaret hacmi ise 610 milyon TL’yi aştı.

        HEDEF 480 BİN KİŞİNİN GEÇİMİNE KATKI

        Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’nün 2 yıllık bir program olduğunu ve son 3 aya girdiğini vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, "Depremin hemen ardından çıktığımız yolda bugüne kadar 8,7 milyar TL ticaret hacmi oluşturarak 115 bin kişinin istihdamına, 460 bin kişinin geçimine katkı sağladık. Bu sonuçlar, ay içinde ana hedefimiz olan 10 milyar TL ticaret hacmi, 120 bin kişinin istihdamına, 480 bin kişinin geçimine katkı hedefimize fazlasıyla ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

        Program sona erse de Hepsiburada’nın bölgedeki etkin varlığının devam edeceğini belirten Tanır, "Bölgedeki kamu kurumları, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalıştık. Çok kıymetli ve kalıcı iş birlikleri tesis ettik. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’ta açtığımız E-ticaret İhtisas Merkezleri’nde esnaf ve KOBİ’lere düzenli eğitimler, teknoloji, pazarlama ve lojistik destekleri sunduk. Önümüzdeki dönemde de stratejik iş birliklerimize devam ederek girişimci kadınlar, kadın kooperatifleri ve tüm iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" bilgilerini paylaştı.

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