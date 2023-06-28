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Deprem bölgesinde 3 bin 500ün üzerinde şirket ve kooperatif kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde 3 bin 507 şirket ve kooperatif faaliyete başladı

Giriş: 28.06.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem bölgesinde 3 bin 500ün üzerinde şirket ve kooperatif kuruldu
AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, afetten etkilenen 11 ilde kurulan şirket sayısında önemli düzeyde artış yaşandı.

Buna göre, şubat-mayıs döneminde kurulan şirket ve kooperatif sayısı 3 bin 507, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 434 olarak kayıtlara geçti. Şubatta 11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayısı 510 iken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı 50 oldu. Mart ayında kurulan şirket ve kooperatif sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 77,06 artışla 903 olurken, kapanan şirket ve kooperatifler ise yüzde 76 artışla 88 olarak gerçekleşti.

Nisanda ise kurulan 923 şirket ve kooperatife karşılık, 124 şirket ve kooperatif kapandı. Mayısta kurulan şirket ve kooperatif sayısı 1171'e yükselirken, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 172 olarak kaydedildi.

490 GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETME KURULDU

Söz konusu aylarda toplam 490 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 571 işletme kapandı.

Buna göre şubatta 65, martta 116, nisanda 135, mayısta da 174 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı. Şubatta 176, martta, 94, nisanda 105, mayısta da 196 gerçek kişi ticari işletme kapandı.

Depremlerden etkilenen 11 ilde kurulan şirket ve kooperatif sayılarının şubat ve mayıs ayları karşılaştırması şöyle:

İller Şubat Mayıs
Adana 152 233
Adıyaman 9 30
Diyarbakır 90 150
Elazığ 24 37
Gaziantep 99 267
Hatay 29 123
Malatya 10 76
Kahramanmaraş 16 80
Şanlıurfa 75 144
Kilis 1 12
Osmaniye 5 19
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