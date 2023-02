HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemler alınması için çalışmalar başlatıldı.

Deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak, enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturma işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına izin verildi.



Sosyal medyaya yansıyan bazı yağma görüntülerine bölgedeki vatandaşlar tarafından müdahale edildiği görüldü.



Deprem bölgesindeki bazı marketlerin zarar gördüğü kareler de ortaya çıkarken ihtiyaçların marketler yerine bölgeye ulaşan yardımlardan karşılanması gerektiği çağrısı yapıldı.





“BİR EKMEĞİ PAYLAŞMASINI BİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Malatya’da yaptığı açıklamada “Bazı yerlerde soygunlar oldu, marketler soyuldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar ne var ne yok marketlerindeki her şeyi seferber eder. Şu anda TIR'larla yiyecek giyecek her şey geliyor. Bu millet vefakar, mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var. Her şeyden önce Müslümanız ve bir ekmeği paylaşmayı biliriz. Her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.