Deprem anmasında gözaltına alınan Diş Hekimi Reha Tokgöz serbest

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Kahramanmaraş depremli merkezlerinin yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş’taki Barbaros Meydanı’nda DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odası bir anma etkinliği düzenledi.

“6 Şubat Depremini Unutmadık" yazılı pankartın taşındığı anma, depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla başladı. Eylemde yaşanan depremde sağlık sisteminin de büyük yara aldığı, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin yıkıldığı ve yüzlerce sağlık çalışanının hayatını kaybettiği dile getirildi.

6 Şubat'taki etkinliğe ilişkin bilgilendirmede bulunan İstanbul Diş Hekimleri Odası, anma sonunda yapılan basın açıklamasının ardından polisin müdahalesi olduğunu bildirdi. Müdahale sonucu gözaltıların olduğu, gözaltına alınanlar arasında İstanbul Diş hekimleri Odası üyesi Diş hekimi Reha Tokgöz’ün de bulunduğu aktarıldı. Tokgöz’ün serbest bırakıldığı öğrenildi.