Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un da birçok noktasında hissedildi. İstanbul'un deprem hafızası en taze ilçelerinden biri Avcılar. Tam da dünkü deprem anında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki müteahhitlerle toplantı halindeydi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapılan toplantı deprem anını da kayıtlara geçirdi. Deprem esnasında katılımcıları sakin olmaya davet eden Hançerli, "Toplantıya daha sonra devam edelim. Benim kentte ne var ne yok bakmam lazım. Siz dilerseniz toplantıya devam edebilirsiniz fakat benim Avcılar’da depremin bir etkisi olup olmadığını incelemem lazım" dedi.