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DEPREM... 22 Kasım son dakika depremler: ERZURUM - Kandilli ve AFAD: erzu

Son depremler 22 Kasım... Erzurum 4.8 büyüklüğünde depremle sallandı.Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde de Erzurum'da deprem meydana gelmiş meydana gelen depremlerin ardından hissedilen her sarsıntı sonrasında gözler hemen her sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 22 Kasım tablosu...

22.11.2021 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM... 22 Kasım son dakika depremler: ERZURUM - Kandilli ve AFAD: erzu

Son depremler tablosu 22 Kasım Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Düzce, Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

Hemen belirtelim ki Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde bugün bir deprem daha meydana geldi.

İşte Kandilli tarafından kaydedilen 22 Kasım depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.22 11:31:24  39.8065   41.8880        5.0      -.-  4.8  4.8   TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel
2021.11.22 11:10:58  38.0308   35.6322        5.0      -.-  1.2  -.-   KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)                         İlksel
2021.11.22 08:24:15  39.8388   41.8502        2.9      -.-  2.9  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.22 07:24:12  37.9588   27.1507        8.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.22 07:07:28  39.0770   29.0273        7.5      -.-  2.1  -.-   YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2021.11.22 05:54:42  37.4593   30.3972        2.9      -.-  1.8  -.-   KUSBABA-BUCAK (BURDUR)                            İlksel
2021.11.22 04:28:24  38.4040   38.7903        5.0      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2021.11.22 02:16:20  39.0840   27.8242        7.8      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.11.22 01:52:53  41.1317   40.6755        7.0      -.-  1.4  -.-   CAYELI (RIZE)                                     İlksel
2021.11.22 01:51:24  37.8480   27.0463        6.1      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 23:59:50  36.4252   27.1210        7.3      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 23:35:41  36.2227   31.2617       13.7      -.-  4.0  3.8   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2021.11.21 18:45:20  37.8745   26.9902        5.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:23:50  37.8755   27.1142        4.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 18:20:40  40.4777   35.4432        5.0      -.-  3.2  3.2   KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA)                         İlksel
2021.11.21 17:34:13  37.9052   29.4380       19.1      -.-  1.4  -.-   BELEVI-CAL (DENIZLI)                              İlksel
2021.11.21 17:24:55  39.8332   41.8552        2.7      -.-  2.5  -.-   KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)                       İlksel
2021.11.21 17:12:27  40.6935   36.8208        5.5      -.-  2.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 14:49:56  36.9285   27.3805        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 14:37:11  37.3563   35.0295        5.9      -.-  2.7  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.21 13:34:28  40.4183   28.6070       10.1      -.-  3.0  -.-   ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)            İlksel
2021.11.21 12:28:21  36.8530   28.0073       65.1      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 12:20:53  40.7440   31.5032        4.7      -.-  1.7  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2021.11.21 11:56:31  36.9603   27.3953       10.3      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.21 11:43:10  37.6040   29.1902        2.9      -.-  1.6  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.11.21 10:52:54  40.6902   36.8018        5.6      -.-  1.6  -.-   GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT)                          İlksel
2021.11.21 10:44:22  37.5025   35.5503        4.9      -.-  1.3  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 10:27:49  37.4582   35.5222        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANALANI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2021.11.21 09:56:47  37.9132   26.9393        4.8      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 09:24:29  37.0510   28.3972        0.0      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.21 08:57:08  38.4532   38.7495        5.0      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.21 08:33:40  38.8495   43.4610        6.4      -.-  2.7  -.-   GEDIKBULAK-(VAN)                                  İlksel
2021.11.21 08:27:24  37.9150   27.1375        5.4      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.21 08:15:53  36.3967   27.1482        8.5      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 08:00:56  36.8280   28.2367       10.2      -.-  1.9  -.-   ICMELER-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2021.11.21 07:37:09  36.5072   27.1313        5.0      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.21 07:25:22  40.6992   29.7265       13.5      -.-  1.8  -.-   OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI)                     İlksel
2021.11.21 06:48:17  41.3853   44.1837        2.2      -.-  2.6  -.-   GURCISTAN                                         İlksel

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