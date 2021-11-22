Son depremler tablosu 22 Kasım Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Düzce, Konya ve Erzurum'da meydana gelen depremlerin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?
Hemen belirtelim ki Erzurum'da 4.8 büyüklüğünde bugün bir deprem daha meydana geldi.
İşte Kandilli tarafından kaydedilen 22 Kasım depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel
2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2021.11.21 17:34:13 37.9052 29.4380 19.1 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.11.21 17:24:55 39.8332 41.8552 2.7 -.- 2.5 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.21 17:12:27 40.6935 36.8208 5.5 -.- 2.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.11.21 14:49:56 36.9285 27.3805 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 14:37:11 37.3563 35.0295 5.9 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.21 13:34:28 40.4183 28.6070 10.1 -.- 3.0 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.21 12:28:21 36.8530 28.0073 65.1 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 12:20:53 40.7440 31.5032 4.7 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel
2021.11.21 11:56:31 36.9603 27.3953 10.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 11:43:10 37.6040 29.1902 2.9 -.- 1.6 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2021.11.21 10:52:54 40.6902 36.8018 5.6 -.- 1.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.11.21 10:44:22 37.5025 35.5503 4.9 -.- 1.3 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.11.21 10:27:49 37.4582 35.5222 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.11.21 09:56:47 37.9132 26.9393 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 09:24:29 37.0510 28.3972 0.0 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.21 08:57:08 38.4532 38.7495 5.0 -.- 1.8 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2021.11.21 08:33:40 38.8495 43.4610 6.4 -.- 2.7 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2021.11.21 08:27:24 37.9150 27.1375 5.4 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 08:15:53 36.3967 27.1482 8.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 08:00:56 36.8280 28.2367 10.2 -.- 1.9 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.11.21 07:37:09 36.5072 27.1313 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 07:25:22 40.6992 29.7265 13.5 -.- 1.8 -.- OSMANIYE-KARAMURSEL (KOCAELI) İlksel
2021.11.21 06:48:17 41.3853 44.1837 2.2 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel
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