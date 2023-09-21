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        Haberler Gündem DEPREM | 21 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem mi oldu? 21 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşılıyor. İşte 21 Eylül 2023 Perşembe günü yaşanan depremler ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 07:51 Güncelleme: 21.09.2023 - 07:51
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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