DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ: 0-0

SAAT: 20:00

YAYIN: Spor Smart

BEŞİKTAŞ: Ersin, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Gedson, Salih, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael