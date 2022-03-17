UEFA'dan sezon başında yapılan açıklamada iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi.

Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.

Kural, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklenmişti.

GALATASARAY BARCELONA EŞLEŞMESİNDE DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI YOK

Böylece Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turu turunda karşılaşacağı Barcelona maçında da bu kural uygulanacak ve deplasman golü uygulaması olmayacak.