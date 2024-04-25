Depface Elon Musk'a aşık oldu 70 milyon won dolandırıldı
Güney Koreli bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve âşık olduğu kişinin Elon Musk olduğunu sanınca dolandırıldı
- 1
Jeong Ji-sun adlı Güney Koreli bir kadın, Elon Musk'ın çeşitli uygulamalarla sahtesi oluşturulan video ve fotoğraf hilesine maruz kaldı.
- 2
Milyarder iş insanı Elon Musk ile sosyal medyada etkileşim kurduğuna inanan Jeong Ji-sun, 50 bin dolar dolandırıldı.
Jeong Ji-sun, görüştüğü kişinin başta Elon Musk olduğundan şüphe etse de kimlik kartı gibi görünen fotoğrafları ve iş yerindeki fotoğraflarını göndermesinin ardından şüphesinden vazgeçti.
- 3
Söz konusu kişinin Elon Musk olduğuna tamamen inanması ise görüntülü konuşmayla oldu. Dolandırıcı, çeşitli uygulamalar kullanarak Jeong Ji-sun'ın Elon Musk ile görüştüğüne inandırdı. Ardından da Güney Kore'deki çalışanlarından birinin hesabına 70 milyon Kore Won'u geçmesini istedi. Ji-sun da yaklaşık 50 bin dolar olan parayı dolandırıcının hesabına yolladı.
Fotoğraflar: Shutterstock, Backgriduk
-