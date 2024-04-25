Söz konusu kişinin Elon Musk olduğuna tamamen inanması ise görüntülü konuşmayla oldu. Dolandırıcı, çeşitli uygulamalar kullanarak Jeong Ji-sun'ın Elon Musk ile görüştüğüne inandırdı. Ardından da Güney Kore'deki çalışanlarından birinin hesabına 70 milyon Kore Won'u geçmesini istedi. Ji-sun da yaklaşık 50 bin dolar olan parayı dolandırıcının hesabına yolladı.

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