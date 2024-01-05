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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets, Golden State Warriors'ı 130-124 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets, Golden State Warriors'ı 130-124 mağlup etti

        NBA'de Denver Nuggets, Chase Center'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı Nikola Jokic'in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:47
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        Jokic, Denver'i son anda kurtardı
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        NBA'de Denver Nuggets, Chase Center'da karşı karşıya geldiği Stephen Curry'li Golden State Warriors'ı Nikola Jokic'in son saniyede attığı sayı ile 130-124 mağlup etti.

        NBA'de normal sezon 2 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs evinde karşılaştığı Milwaukee Bucks'a 125-121'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 4, toplamda 29. mağlubiyetini aldı. Ligde 25. galibiyetini elde eden Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double-double yaparken, Damian Lillard da 25 sayı, 10 asistlik performans sergiledi. San Antonio'da ise Cedi Osman 28 dakika kaldığı parkede 13 sayı, 5 asist, 3 top çalma ve 2 ribaund ile oynarken, Devin Vassell'in 34 sayı, 6 ribaundu ve Victor Wembanyama'nın da 27 sayı, 9 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

        DENVER, NİKOLA JOKİC'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

        Batı Konferansı ekiplerinin karşılaştığı müsabakada Denver Nuggets, deplasmanda mücadele ettiği Golden State Warriors'ı, Nikola Jokic'in son saniyede uzaktan attığı basketle 130-124'lik skorla yendi ve 35. galibiyetini kazandı. Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 10 asist, 9 ribaund, Aaron Gordon 30 sayı, 9 ribaund ve Jamal Murray de 25 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Golden State'de ise Stephen Curry'nin 30, Klay Thompson'ın da 24 sayısı galibiyete yetmedi.

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