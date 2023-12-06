Denny Laine hayatını kaybetti
İngiliz müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı Denny Laine, 79 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Laine'in eşi Elizabeth Hines duyurdu
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'Moody Blues' adlı İngiliz müzik grubunun solisti ve Sir Paul McCartney'nin grubu 'Wings'in gitaristi Denny Laine'den acı haber geldi. Laine'ın 79 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.
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BBC'nin aktardığına göre; Denny Laine'in eşi Elizabeth Hines, müzisyenin akciğer hastalığıyla uzun süre mücadele ettikten sonra vefat ettiğini açıkladı.
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"OLAĞANÜSTÜ BİR VOKALİST VE GİTARİSTTİ"
Sir Paul, acı haberi almasının ardından Laine'i olağanüstü bir vokalist ve gitarist olarak nitelendirdi.
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"BÜYÜK BİR YETENEKTİ"
Üzüntüsünü belirten Paul, "Denny, iyi bir mizah anlayışına sahip büyük bir yetenekti ve her zaman diğer insanlara yardım etmeye hazırdı. Birbirimizden uzaklaşmıştık ama son yıllarda dostluğumuzu yeniden kurmayı ve birlikte geçirdiğimiz zamanların anılarını paylaşmayı başardık" dedi.
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Öte yandan Denny Laine, diğer başarılarının yanı sıra Moody Blues'un milyonlarca satan 'Go Now' albümünde şarkı söylemiş ve 'Wings'in hit şarkısı 'Mull of Kintyre'ın sözlerini yazmıştı.
Fotoğraflar: Avalon