Detroit Pistons ve Chicago Bulls'ta efsaneleşen NBA'in eski yıldızlarından Dennis Rodman, Adnrea Petagna'ya video gönderirken gafa imza attı! Serie A ekiplerinden SPAL'da forma giyen Petagna, Rodman'ın kendisine bir video yollaması için 600 bin dolar ödediği bildirilirken Rodman, İtalyan futbolcuya 'Balım' diye seslendi.

Sporx'te yer alan habere göre Rodman'ın Petagna'yı kadın sandığı ise bir gün futbolcu kızı Trinity Rodman'a karşı oynayacağını öne sürdüğünde ortaya çıktı!