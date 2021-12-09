Ocak ayı yaklaşırken transfer hareketliliği artıyor. Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Rumen futbolcu Dennis Man için menajeri Ioan Becali'den transfer açıklaması geldi.

Rumen basınına konuşan Becali, Galatasaray hakkındaki transfer söylentilerini yalanlarken Dennis Man'ın Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya yükselmek istediğini söyledi.

Dennis Man, Ocak ayında Steaue Bükreş'ten Parma'ya 13 milyon euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon Serie B'de 9 maça çıkan Dennis Man, takımına 2 gollük skor katkısında bulundu.