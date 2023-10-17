Denizsiz kentin balıkçı çifti ekmeğini Hazar Gölü'nden çıkarıyor

Her sabah ağları çektikleri sırada bir martının yaklaşık 5 yıldır kendilerine eşlik ettiğini anlatan Öden, "Martının kayığın etrafında uçtuğunu ya da yüzdüğünü fark ettik. Bizden balık istediğini anlayınca her gün tuttuğumuz balıklarından birini ona veriyoruz. O da tuttuğumuz balıklardan nasibini alıyor" dedi.